Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wordt het een buitenweekend? Wat ons betreft wel, met de weersverwachtingen in gedachten. Daarom een mooie collectie van activiteiten in Drenthe, die je lekker naar buiten laten gaan. Van heerlijke rust tot heerlijk kabaal en spektakel: kies zelf maar waar je zin in hebt.

Evenementen op zaterdag en het hele weekend:

Kunst op straat in Emmen

Het is al begonnen, en duurt nog een het hele weekend: het Street Art Festival Emmen. Kunstenaars uit binnen- en buitenland toveren de wijk Emmerhout om tot een Street Art-walhalla. Dat is niet alleen te zien, het is ook te doen. Er zijn workshops in onder meer graffiti, dans en rap, maar je kunt ook gewoon gaan kijken naar het maken van kleurrijke muurschilderingen.

Bijvoorbeeld in het project 'De Geheime Eksterclub': onder leiding van kunstenaar Xander van Soelen worden verschillende huizen in de wijk beschilderd met....jazeker, kleurrijke eksters.

Rommelmarkt Tiendeveen

Eigenlijk is elk weekend wel geschikt voor een rommelmarkt. Dat komt goed uit, want nu is er een in Tiendeveen. Zaterdag gebeurt het, in en om de Hervormde Kerk in Tiendeveen. Kunst en kitsch, planten, elektrische apparaten, kortom: alles wat je op zo'n markt denkt te vinden. De opbrengst is bestemd voor onderhoud van kerkelijke gebouwen.

Wees op tijd, want het duurt zaterdag tot 12 uur. Je kunt vanaf 8.30 uur terecht.

Oldtimers in feestelijk Nieuw-Buinen

Het is feest in Nieuw-Buinen, want het dorp bestaat 200 jaar. Dat viert het dorp natuurlijk zelf, maar je kunt ook 'van buiten' terecht voor bijvoorbeeld de oldtimershow op zaterdag.

Er is ook een toertocht: de deelnemers rijden een ronde in en om Nieuw-Buinen, van 15 tot 16 uur.

Van 9 tot 17 uur zijn de oldtimers gratis te zien op de skate- en ijsbaan in het dorp. Alleen kijken, niet aankomen!