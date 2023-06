Kunstenaar gezocht voor nieuw kunstwerk aan de kop van de Vaart in Assen

Hoe het kunstwerk dat past bij de Van Gogh-tentoonstelling Op reis met Vincent in het Drents Museum er precies uit moet zien is nog niet bekend. "We zoeken nog een kunstenaar die de nieuwe blikvanger kan bedenken en maken", zegt Nick Steenge van binnenstadvereniging Vaart in Assen. "We hebben eerst kunstenaars benaderd, maar nu gooien we de oproep open. Ook gewone met mensen met creativiteit kunnen zich tot 15 juni melden bij Vaart in Assen."