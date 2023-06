'Windmolens stilzetten tijdens Dodenherdenking respectvol gebaar', maar is het mogelijk?

'Passend en respectvol gebaar'

"Wij vinden het een sympathiek gebaar", laat Elzo Springer van het windpark weten. "Maar of we het gaan doen is nog maar de vraag. We hebben nog geen formele vraag daarover gekregen, dus hebben we nog niet uitgezocht of het wel kan. Want hoe zit dat contractueel met netleverancier TenneT?" Een windmolen kan in de rouwstand staan, want dat is al eens eerder gebeurd.