Inwoners van Meppel zijn volgend jaar 3 euro per maand extra kwijt aan ozb

De onroerendezaakbelasting in Meppel gaat volgend jaar met 10 procent omhoog, dat betekent dat inwoners gemiddeld 3 euro per maand extra kwijt zijn. "Het is een afgewogen offer dat we vragen, maar dat noodzakelijk is om de juiste keuzes te maken", verklaart wethouder Klaas de Vries.

Het bestuur van de gemeente Meppel had namelijk heel wat keuzes te maken. Uiteindelijk kiest de gemeente voor het op peil houden van voorzieningen. Er is 20 miljoen euro nodig voor de renovatie van schouwburg Ogterop, 7 miljoen euro voor de bouw van de school in nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen, bijna 1,5 miljoen euro voor investeringen in sportvoorzieningen, ruim 4 miljoen euro extra voor een nieuwe Reestoeverschool en ruim 7,5 miljoen euro voor de herinrichting van het stadhuis en gemeentewerf.

Iets niet doen

Keuzes. Het betekent dus ook dat bepaalde dingen niet worden aangepakt de komende vier jaar. Het zwembad lijkt er een van. Net als Ogterop is ook het zwembad verouderd en aan vervanging toe: grondige renovatie of nieuwbouw. De kosten zijn 10, 20 misschien wel 30 miljoen euro. "Dat ligt nu nog niet op tafel", zegt wethouder Klaas de Vries. "Maar dat komt op een later moment zeker aan bod."

Wethouder Robin van Ulzen noemt een ander voorbeeld waar de gemeente nu niet meteen aan gaat werken. Dat is het stationsgebied. Er zijn al heel wat ideeën voor dit gebied voorbijgekomen. Tunnels, grachten opengraven, een park, maar bovenal een impuls voor het gebied rondom het station. Van Ulzen zou er gelijk aan de bak willen gaan, maar dat gaat niet gebeuren. "Eerst Noordpoort en de Nieuwveense Landen."

Lobbyen

In Noordpoort komen bijna duizend woningen en waarschijnlijk een nieuwe toegangsweg naar de stad. Om dit gebied aan te pakken heeft Meppel al twee keer een bijdrage gekregen van het Rijk: een van 28 miljoen euro en een van 8 miljoen euro. "Daarom zetten wij de komende jaren ook flink in op regionale samenwerking", vult burgemeester Richard Korteland aan. Hij doelt op de provincie Drenthe en op Port of Zwolle een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio.

Hij wijst daarbij ook naar het stationsgebied en het station zelf. Door lobbywerk met zowel de provincie als de Port of Zwolle is het gelukt om het spoor bij Meppel aan te pakken. Het kabinet gaat hierin 35 miljoen euro investeren. Daarvoor kan een extra perron gebouwd worden bij Meppel. "Dit was niet gelukt zonder samen te werken", aldus Korteland.

Meppel wil groeien

Keuzes zijn nodig, vinden alle wethouders en de burgemeester van Meppel. "Ze zijn nodig om Meppel relevant te houden", wijst Van Ulzen op de woningbouw. "We hebben besloten om van Ogterop een speerpunt te maken en erin te investeren. Het is niet alleen nodig voor het vestigingsklimaat van Meppel, maar ook voor de omliggende gemeenten", zegt Jeannet Bos. "We willen groeien als gemeente", zegt Klaas de Vries. "Dan moeten ook de voorzieningen op orde zijn. Dan heb ik het niet alleen over een sportveldje, maar ook bijvoorbeeld over evenementen. Als die goed zijn, kan je weer groeien en dan beland je in een vicieuze cirkel."