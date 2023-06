Eis: 20 maanden cel voor seksueel misbruik nichtje

"Ik ben op dat moment een klootzak geweest", zei een 32-jarige man uit Hoogeveen over de verkrachting van zijn 13-jarige nichtje. Dit gebeurde begin november 2021 in de keuken van zijn woning. De officier van justitie eiste 20 maanden cel tegen de man, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De Hoogevener zei dat hij de bolle buik van zijn nichtje onderzocht op vermeend zwangerschap. Dit gebeurde in de woonkamer, onder de ogen van zijn vriendin en het vriendje van het meisje. De man stelde voor het kind verder te onderzoeken in de keuken, omdat daar beter licht was. "Niemand keek hier vreemd van op. Kennelijk was dit doodnormaal", zei de advocaat van de Hoogevener.

Verkrachting

In de keuken bevoelde hij zijn nichtje, waarbij hij volgens de aanklaagster veel te ver ging. Volgens de officier van justitie heeft de man zich toen schuldig gemaakt aan verkrachting. Het meisje vertelde haar ouders wat haar was overkomen. Die stapten op hun beurt naar de politie. De man bekende: "Ik ga daar niet over liegen". En hij zocht op eigen houtje psychische hulp.

Verstandelijke beperking

De man biechtte zijn daad op bij mensen in zijn nabije omgeving. Mogelijk heeft de verstandelijke beperking een rol gespeeld bij het plegen van dit strafbaar feit. De officier van justitie hield hier rekening mee. Ze vindt ook dat recht moet worden gedaan aan het leed dat het meisje is aangericht. Dan is een celstraf volgens haar de enige passende straf.

De man heeft zijn leven op orde met een baan, een relatie en een woning. Een celstraf zou dit volledig overhoop gooien, zei de advocaat. Zij pleitte voor een werkstraf.