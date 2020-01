Dick Lukkien: We hopen op Cavlan én een verrassing

"Het verwachtingspatroon is enorm hoog, merk ik om me heen. Ik heb namelijk niemand gesproken die twijfelt aan een driepunter tegen Heracles. Maar Heracles heeft gewoon een goed elftal, daar krijgen we onze handen vol aan. Maar uiteraard hopen we, met de steun van het fantastische publiek de punten hier te houden", aldus de oefenmeester.

In tegenstelling tot het oefenduel in Spanje, tegen FSV Mainz, lijkt Lukkien te kiezen voor Luciano Slagveer in plaats van Nikolai Laursen. "Die optie is zeker een mogelijkheid. Luciano is goed bezig. Dat vond ik eigenlijk al in de weken vlak voor de winterstop. Daarvoor was ik minder te spreken over hem, maar hij heeft de handschoen duidelijk opgepakt. Hij is iemand die aanvallend veel kwaliteiten heeft, maar ook goed in de discipline kan spelen en dat zal tegen Heracles nodig zijn."

Volgens Lukkien heeft Sparta, van alle concurrenten, zich het best geroerd op de winterse transfermarkt tot nu toe. "Met name Pinto is denk ik een goede zet. RKC is Spierings kwijtgeraakt, maar haalde Reinders terug en van de nieuwelingen bij ADO Den Haag kan ik weinig zeggen."

Ook FC Emmen heeft, zoals Lukkien het verwoord, nog wel noten op de zang voordat de deadline is verstreken. Hilal Ben Moussa is al terug (hij begint zondag op de bank) en verder hoopt de Drentse club nog steeds op de komst van Caner Cavlan. "En we hopen nog een verrassing te presenteren. Nee, ik ga niet in op namen en ook niet op welke positie hij inzetbaar is. Of hij wil? Ja, maar zoals zo vaak heeft het in zo'n window vaak met meerdere zaken te maken of het wel of niet doorgaat. Maar laten we het erop houden dat we een broedende kip niet moeten storen."