Na vijftig jaar is zwembad De Zwaoi nog altijd belangrijk voor Valthermond

Zijn schoonvader was vrijwilliger van het eerste uur, nu is Cor Kloen trots op het 50-jarig bestaan van het zwembad in Valthermond. Hij weet het nog, hoe het allemaal begon.

"De boeren waren hier met de trekker en de kieper aan het werk, de boel uitgraven. Dat heb ik wel bewust meegemaakt. En mijn vrouw heeft heel veel vrijwilligerswerk gedaan hier." Kortom: het zwembad zit 'in de familie', zou je kunnen zeggen.

Duik in de geschiedenis

Voor het jubileum is Kloen met de allereerste badmeester Gerard Hesselink nog eens de annalen ingedoken. In de boeken van het zwembad is terug te zien hoe belangrijk De Zwaoi is geweest in het dorp. "Het was vroeger in de zomer wel de spil van het dorp. In het eerste jaar waren er zo'n 65.000 bezoekers. In het topjaar 1977 kwamen er zelfs 86.000."

Dat is geschiedenis, dat weet Kloen ook wel. Hij ziet dat die dagen voorbij zijn. "Het is niet meer zoals toen, en dat gaat ook niet meer gebeuren. Er is nu zoveel spelerij, mensen kunnen kiezen." Maar trots voegt hij eraan toe: "Maar er komen nu nog 20.000 bezoekers per jaar, we mogen niet klagen."

Verbonden met Veenkoloniën

Het zwembad is onlosmakelijk verbonden met de Veenkoloniën. Dat is al te zien aan de typische naam: De Zwoai. "De Veenkoloniën herken je natuurlijk aan de knaolen, zoals we dat hier zeggen - de kanalen. En een boot moet ook wel eens keren op zo'n kanaal. Dan zat er zo'n verruiming in de wieke, een zijkanaal, en daar kon een schip draaien. Dat heette dan de zwaai."

Dat het zwembad nog steeds verbonden is met Valthermond, blijkt ook uit de grote groep vrijwilligers die De Zwaoi draaiende houden. "Dat is echt een hele grote groep. Dan heb je het zomaar over zeventig neusjes, dat is veel hoor tegenwoordig."

Jeugd

De Zwaoi probeert ook de jeugd aan zich te binden. De kinderen uit de omgeving worden ook daarom bij het jubileumfeest betrokken. "Hartstikke leuk, straks zie je hier tweehonderd mooie kleine huppeltjes. Onder de naam 'Schoolzwemmen' gaan ze met elkaar in competitie."