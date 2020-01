Burgemeester Roger de Groot blikt terug op ontdekking boerderijgezin Ruinerwold

"Ik hoor dan dat ze daar mensen hebben aangetroffen en dat ze onderdak nodig hebben", vertelt burgemeester De Groot drie maanden later. "En dan begint het te draaien." De burgemeester beslist op dat moment dat hij het het belangrijkst vindt dat de zorg voor het gezin goed georganiseerd is. Dus onderdak is het eerste dat hij regelt. "Dan ga je een nachtje slapen en dan komt de rest. De media krijgt er lucht van en dan gebeurt er heel veel." Van over de hele wereld komt de pers naar de Buitenhuizerweg in Ruinerwold om verslag te doen van de ontdekking van het gezin.

Heel veel vragen

Niet alleen de pers heeft veel vragen, de burgemeester zelf ook. "Wat komt er nog achter weg? Wat is er gebeurd? Hoe kwam dat? Wat gebeurt hier? En wat gebeurt er allemaal in de buurt?" De gemeente organiseert diezelfde week nog een bewonersbijeenkomst voor de buurt om met elkaar in gesprek te gaan. Vier weken later volgt een nieuwe bijeenkomst. "Ik had continu contact met het wijkteam en de wijkagent om te kijken of er hulp nodig was in de buurt."

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Burgemeester Roger de Groot

Nu, drie maanden later, vindt de burgervader het allemaal nog steeds 'heel bijzonder' en vraagt hij zich nog steeds af hoe het heeft kunnen gebeuren. Ondanks dat er meerdere keren politie aan de deur is geweest bij het gezin aan de Buitenhuizerweg vindt De Groot niet dat hij had kunnen weten dat er iets niet in orde was in de boerderij. "Die vraag hebben we onszelf natuurlijk ook gesteld. We hebben contact gehad met verschillende afdelingen zoals de leerplicht, de post, bouw en woningtoezicht, maar niemand heeft ook maar een signaal gekregen dat er meer mensen woonden dan alleen de huurder. Om dat te kunnen weten moest je echt naar binnen." Hij schrijft daarom ook een open brief aan de inwoners van het dorp. "Omdat ze zichzelf geen verwijten moeten maken, want niemand wist het."

"Hoe kun je negen jaar lang als compleet gezin verborgen zitten? Dat vragen we ons zeker af. Het is zó bijzonder. En niet alleen deze negen jaar, ook de jaren ervoor in andere gemeenten al. Het kan dus blijkbaar gewoon dat als je niet gevonden wil worden dat ook lukt. Ik vind dat heel moeilijk want je moet er echt je best voor doen om onder de radar te blijven. Maar het is wel gebeurd."

Ruinerwold is wereldnieuws

En dan is een klein dorpje in zijn gemeente ineens wereldnieuws. "Ja, ik was liever op een andere manier in het nieuws gekomen", vertelt de burgemeester. "Er gebeuren zoveel mooie dingen in Ruinerwold."

De gemeente ontfermt zich nog steeds over de kinderen van Gerrit Jan van D. De burgervader wil er niet veel over kwijt. "Het gaat om onderdak, eten en drinken en medische zorg." Hij heeft de, inmiddels volwassen, kinderen ingeschreven in zijn gemeente. "Ze zijn hier gevonden dus dan vinden we dat dat zo hoort." Maar dat betekent ook dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van het gezin. Waar dat van betaald moet worden is nog niet duidelijk. "Dat zoeken we later wel uit, de zorg is eerst belangrijk, de rest komt later wel."