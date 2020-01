Ondernemen in Drenthe: Isoleren van panden is 'hot' op dit moment

Ondernemen Stefan Jansen uit Wapserveen heeft een verleden bij Defensie. Maar op een gegeven moment wilde hij wat anders. Hij ging zich bezig houden met isolatie van woningen. Jansen is te gast in Ondernemen in Drenthe.

"Het is een hot item. Het gebeurt op grote schaal", zo vertelt Jansen. "We zijn nu met zestien man. We isoleren voor particulieren. Maar ook voor woningbouwverenigingen." De tijden zijn de ondernemer uit Wapserveen goed gezind. Het huidige onderkomen in Wapserveen is eigenlijk te klein geworden. "We zijn aan het kijken naar een andere locatie. Het wordt nu toch wel wat vol."

Naturalis was ook een opdracht

Jansen is van de details en wil zichzelf ontwikkelen. "Ik heb cursussen marketing en sales gevolgd. Communicatie vind ik leuk. Maar ook klanttevredenheid. Hoe doe je dat. Dat wil ik leren." Inmiddels werken ze door heel Nederland. Een mooi project was volgens Jansen het isoleren van nieuwbouw van museum Naturalis in Leiden. "Dat was een hele grote toren en complex. Daar hebben we wat voor bedacht. Met platen kon dat niet."

Roelof Pieter Koning is wethouder in de gemeente Meppel. En in die gemeente is een grote uitdaging, de binnenstad van Meppel. Afgelopen week maakte hij een rondje met gedeputeerde Hans Kuipers door het centrum. De provincie kan financieel bijspringen. "We zijn bezig met het opknappen van pleinen bijvoorbeeld."

We staan in de top van Drenthe als het gaat om winkelleegstand. Daar moeten we wat aan doen." Wethouder Roelof Pieter Koning

"Mensen kopen veel online. Ondernemen in de binnenstad is echt zwaar. Ze moeten wel van alles doen om het centrum interessant te houden. Er wordt veel gekeken in winkels, maar niet gekocht." En dan is er nog de leegstand. Bijvoorbeeld in winkelcentra als de Swaenenborch. "We staan in de top van Drenthe als het gaat om leegstand." Koning heeft gesprekken van vastgoedeigenaren om te kijken of er oplossingen zijn voor leegstand.

Een andere gast is voorzitter Stein van Ittersum van het Drukkerijmuseum in Meppel. Hij loopt zich het vuur uit de sloffen om het museum in de benen te houden. "We hebben al afscheid moeten nemen van onze manager. Dit vanwege ons budget. Maar het museum is belangrijk voor Meppel."

Meer beleving in het museum

Van Ittersum en zijn mensen hebben wel toekomstplannen. Het moet meer een beleving worden. Maar dan moet er wel budget zijn. In het verleden kregen ze vaak geld van de grafische industrie in Meppel. Maar die sector verdwijnt steeds meer uit de Zuidwest-Drentse stad. "We hebben onze zorg al neergelegd bij de gemeente. Ook bij de provincie. Maar die richt zich op vijf grote musea."

Ondernemen in Drenthe is zondag te zien op TV Drenthe. En anders online:

Ondernemen in Drenthe vanuit De Kalkovens in Meppel