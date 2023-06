Bij een ongeluk in Nieuw-Roden zijn twee automobilisten aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De botsing gebeurde bij een versmalling op de Terheylsterweg.

De politie meldt dat er alleen sprake is van blikschade. Niemand is gewond geraakt bij het ongeluk. De Terheylsterweg is door de botsing tijdelijk afgesloten.