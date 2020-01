Leegstand in winkelstraat neemt flink toe

De leegstand nam sinds begin 2015 af, maar is ondanks de economische voorspoed toch weer toegenomen. Dat gebeurde het afgelopen jaar in alle provincies, behalve in Flevoland. Volgens de onderzoekers sloten in totaal 2767 winkels de deuren. Dat komt neer op ongeveer 3 procent van het totale winkelbestand, het hoogste aantal in zeker vijftien jaar.

Begin 2019 stond in Nederland 6,7 procent van de winkelvloeren leeg, inmiddels is dat 7,7 procent. Deels komt dit door de sluiting van warenhuisketen Hudson's Bay. Dat zorgde voor 0,2 procent extra leegstand. De grootste toename van lege panden is te zien in de centra van grote steden.

Oorzaken

Faillissementen zijn niet de belangrijkste oorzaak van de leegstand. Verreweg de meeste sluitingen kwamen door zelfstandigen die ervoor kozen om niet meer door te gaan met hun winkel. Volgens de onderzoekers blijkt verder dat de ombouw van oude winkelpanden tot bijvoorbeeld woningen of kantoren stagneert. Ook zijn er minder winkelruimtes omgetoverd tot horecazaak.

Locatus vreest dat het aantal ombouwoperaties zonder actief beleid niet zal aantrekken. Daarom zal de leegstand komende periode waarschijnlijk verder oplopen.