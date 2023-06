Bert Hemsteede worstelde decennia met zijn misbruikverleden, maar vond met schetsen een uitweg

Bijna niemand wist ervan, maar het seksueel misbruik uit zijn jeugd tekende wel degelijk het leven van Bert Hemsteede (70). Na jaren van therapeutische sessies zonder resultaat, sloot hij in 2021 vrede met het donkere hoofdstuk. Met het openbaar maken van zijn traumatische ervaringen in het boek Getekend voor Gesprek, verslag van een Psychotherapie wordt de stilte definitief doorbroken.

Jarenlange worsteling

Alles wat vanaf toen gebeurde, bracht Hemsteede in een worsteling waarvan hij pas enkele jaren is verlost. "Als een hand in je broek gaat en er wordt je te verstaan gegeven: hier zeg je niks over, dan zit je op een pad waarvan je denkt: hoe kom ik hier uit?", schetst hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.