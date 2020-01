Hilarische video's taalcursisten gaan viral

Op een zolderkamertje van een vakantiehuisje in Westerbork zet hij zijn cursisten voor een blauw scherm en praat met ze over Nederlandse gewoonten en gebruiken. Tot zijn grote verbazing levert het hilarische beelden op. "Ik ben ermee begonnen om zo een beetje reclame te maken voor onze taalcursus", vertelt Bart de Pau. "De filmpjes worden goed bekeken, maar extra cursisten levert het me niet op", zegt hij lachend.

Liedjes zingen

Net als de hoofdrolspelers in zijn filmpjes heeft hij zelf ook de grootste lol tijdens de opnames. Vandaag heeft hij twee Brazilianen die in Assen wonen voor de camera. Hij laat ze onder andere steden aanwijzen op de kaart en Nederlandse liedjes zingen.

Even later wordt uit volle borst meegezongen met 'Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente'. En op de vraag waar 'Schubbekuttenveen' ligt, barst iedereen in lachen uit. "Geen idee hoe ik dat moet uitspreken", zeggen de Brazilianen.

Dit filmpje werd in twee weken tijden bijna vierhonderd duizend keer bekeken.

Beter met een borrel op?

Twee weken geleden zette hij een filmpje online waarin hij uitprobeerde of zijn cursisten beter Nederlands spraken met een borrel op. Dat filmpje is al bijna 400.000 keer bekeken. Ook een filmpje waarin de buitenlanders hun licht laten schijnen over Nederlandse verjaardagen is populair.