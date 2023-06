Reddingsbrigade waarschuwt voor koud zwemwater

Recreatieplas Nijstad bij Hoogeveen is daar een goed voorbeeld van. De gemiddelde temperatuur van het water is daar dit weekend rond de zestien graden. Dat terwijl het volgens Wink anders in een goed voorjaar kan dat het water in deze tijd van het jaar al rond de twintig graden is.

Toch het water in

De twee vrienden Dex (9) en Morris (10) wagen het er toch op. Hun boot is opgeblazen en de wind is iets gaan liggen. Maar fijn in het water is anders. De boot is lek en beiden moeten via het water terug naar de kant. Toch weerhoudt het ze er niet van om, als de boot weer opgeblazen is, het water in te gaan.