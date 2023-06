Cultuurlessen in Meppel keren terug in De Plataan

Blink Kunstcollectief, opvolger van het failliete kunstencentrum Scala in Meppel, keert terug op het oude nest. Cultuur-, muziek- en danslessen worden weer gegeven in cultureel centrum De Plataan.

Nadat Scala ophield met bestaan werden de lessen al snel weer onder een andere vlag hervat door de docenten. Ze konden terecht in het schoolgebouw van Stad & Esch. "Zij stelden ons in staat onze lessen te blijven voortzetten door, letterlijk en figuurlijk, plaats te maken voor alle leerlingen en docenten", schrijft Blink op de Facebookpagina.

Opluchting

Na de lessen economie en wiskunde veranderden de klaslokalen rond half vier in oefenruimten voor hobo en musical. De wens om les te geven in De Plataan bleef echter bestaan en die wens is dus nu vervuld. Helemaal terug bij het oude is het niet, want de instrumenten en andere benodigdheden voor de lessen uit de Scala-tijd zijn nog niet beschikbaar.

"De gemeenten hebben vrijwel de gehele faillissementsboedel van Scala kunnen opkopen om die middelen voor de regio te behouden. Tot alles formeel rond is kunnen we er nog niet over beschikken, maar het feit dat de spullen behouden blijven is voor ons een enorme opluchting", aldus het collectief.

Hoogeveen

In maart ging Scala failliet, het kunstencentrum gaf buitenschoolse cultuureducatie in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel. Na het faillissement ontstonden er twee collectieven. Blink ging verder met cultuuraanbod in de gemeenten Meppel, Westerveld en Steenwijkerland. In Hoogeveen en De Wolden gingen de docenten door onder de naam KunstenKorf.