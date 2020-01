Regisseur theaterstuk Veenbrand: 'Aangenaam verrast tijdens audities'

Monoloog

De auditanten moesten een korte monoloog spelen en een stukje zingen. Voor Léon Lambers uit Zwartemeer was het zijn eerste auditie. Hij figureerde al wel in Nederlandse series als 'Zuidas' en 'Smeris', maar acteren in een echt theaterstuk deed hij nog nooit.

Zijn twee dochters waren mee voor de morele steun en die had hij ook wel nodig. De teksten kwamen tijdens de auditie niet zo vloeiend uit zijn mond, als tijdens het oefenen thuis. "Ik had heel veel spanning. Het is toch iets nieuws. Iets dat ik niet gewend ben", aldus Lambers, die nog wel hoopt op een klein rolletje.

Opera

Roelof Meijer uit Leeuwarden heeft duidelijk meer ervaring en wil volgend jaar een theateropleiding gaan volgen. Hij zingt overtuigend een Fries lied, met opera-invloeden. De regisseur wil graag dat hij tijdens de auditie die operakant van zichzelf nog wat meer laat zien en dat doet hij met verve.

"Ja, het ging wel goed", zegt Meijer na afloop. "Zeker het lied dat ik zong. Mijn monoloog schoot er even uit, maar dat heb ik wel vaker bij een auditie. Dat is heel typisch."

Drie hoofdpersonen

Veenbrand speelt zich af op vier locaties in het Rensenpark in Emmen. Het publiek wordt meegevoerd in de verhalen van drie hoofdpersonen met herkenbare dilemma's. In de interactieve finale op de voormalige savanne komen de verhalen van de personages samen. De historische veenbrand uit 1917 bij Valthermond in een van de thema's.

'Aangenaam verrast'

In totaal doen meer dan honderd mensen auditie voor het stuk. Het grootste deel komt daarvan uit de omgeving Emmen, maar er zijn ook Rotterdammers en Amsterdammers, die graag een rol willen in het Drentse stuk. "Ik ben een paar keer wel aangenaam verrast vandaag. Dat is heel erg leuk", zegt regisseur Jeroen Lopes Cardozo. "De hoofdrollen zijn inmiddels bijna allemaal rond, maar er zijn nog genoeg belangrijke te vergeven."

Volgende week worden de laatste audities gehouden in het Rensenpark.