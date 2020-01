Muzieklijst Harry's Blues zondag 19 januari 2020

Organisch, intuïtief en ongepolijst. Dit is in het kort de omschrijving van het album Richville van Richard van Bergen ( zang, gitaar ) en Jeroen JJ Goossens ( drums, percussie ) dat in september 2019 is verschijnen. Met z'n tweeën openen zij vrijdag 24 januari de Asser Bluesdagen. En die zijn vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 januari. In bijna alle horecabedrijven in Assen klinkt op zaterdagavond bluesmuziek en daarbij is de toegang nog gratis ook. De afsluiting is op zondag 26 januari in café De Witte Bal, om 18 uur, met een optreden van de Danny Giles Band uit Engeland.