FC Emmen zonder problemen naar finale nacompetitie

In de finale treft FC Emmen komende dinsdag en zondag Almere City FC. De mannen van Lukkien spelen dinsdagavond om 20.00 uur in Almere en zondag is om 18.00 uur de return op De Oude Meerdijk.

Te Wierik

FC Emmen, startend in dezelfde opstelling als donderdag in het Rat Verlegh Stadion, wilde een vroege goal en die kwam er bijna. Een heerlijke vrije bal van Mark Diemers werd net naast geschoten door Mike te Wierik. Daarna kwam er evenwicht in de wedstrijd, met Emmen bij vlagen heel stabiel en volwassen aan de bal en NAC dat met krachtvoetbal een goal probeerde af te dwingen. Verder dan een paar corners en een terecht afgekeurde goal Ezechiel Banzuzi kwam NAC niet.

Zivkooovic!

NAC-trainer Peter Hyballa hoopte met Ellas Omarsson (die na rust Aimé Omgba verving) meer stootkracht te creëren, maar dit lukte totaal niet. Emmen bleef simpel op de been en was via Jeremy Antonisse dichtbij de 1-0. Op het laatste moment werd de - door Romeny diepgestuurde - aanvaller nog van de bal gegleden door Anselmo MacNulty. In de 62e minuut viel de bevrijdende treffer dan toch. En hoe! Met een geweldige poeier in de kruising schoot Richairo Zivkovic de Drentse club op voorsprong. De bal sloeg als een granaat, via de binnenkant van de paal, achter de kansloze keeper Roy Kortsmit in het net.