Geen water in zwembad Dwingeloo vanwege reparatie

Een flinke domper voor Beleefpark Dwingeloo: het zwembad is deze week leeg. Vanwege een spoedreparatie zit zwemmen er deze week niet in.

"Als het meezit, kunnen we het zwembad gauw weer vullen en kan er zaterdag alweer gezwommen worden", schrijft het Beleefpark op zijn website. Het Beleefpark is komende week in de middagen wel gewoon open. "Je kunt dus van alles gebruik maken, behalve het zwembad."