ACV wint van Flevo Boys en klimt naar plek 3

Koploper in de hoofdklasse B blijft Eemdijk, dat met 3-1 won bij Berkum. Eemdijk heeft 33 punten uit 15 duels. Staphorst volgt met 32 punten, na de 5-2 zege op DETO en dan volgen ACV en HZVV, dat op eigen veld Volendam versloeg met 4-2, met 28 uit 15.

ACV kwam na zo'n tien minuten op voorsprong toen Justin Mulder vanaf de rand van het strafschopgebied fraai raak schoot, maar lang kon de thuisclub niet van de voorsprong genieten. Drie minuten na de 1-0 stond het alweer gelijk. Johan Tiems stifte de bal over ACV-doelman Morten Otto: 1-1. ACV, dat veel balbezit had en een drietal goede mogelijkheden (met name via Matthijs Hardijk) onbenut liet kwam kort voor rust toch opnieuw op voorsprong via Marco van der Heide.

Tweede helft

Tien minuten na rust vergrootte Matthijs Hardijk de marge door een pass van Justin Mulder op waarde te schatten (3-1) en leek het duel beslist. Zeker toen Hardijk kort na de 3-1 een levensgrote kans kreeg op de vierde ACV-goal. Hardijk verzuimde te scoren, waarna Flevo Boys amper een minuut later verrassend op 3-2 kwam. Weer was Tiems de maker van de treffer. In de 66e minuut trok ACV de partij dan toch definitief naar zich toe. Ezra Schrijver tekende voor de 4-2, uit een mooie voorzet van Van der Heide.

ACV eindigde de wedstrijd overigens met 10 spelers, omdat Steyn Strijker in de slotfase geblesseerd moest afhaken en alle wissels aan Asser kant verbruikt waren.

Volgende week gaat ACV op bezoek bij koploper Eemdijk.

