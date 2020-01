vv Emmen na goede eerste helft toch onderuit tegen SJC

Hiermee blijft vv Emmen met 16 punten steken op de 12e plek. Bovenin gaat JOS aan kop met 30 punten uit 14 gespeelde wedstrijden. Vv Hoogeveen volgt met 28 punten, maar heeft nog twee wedstrijden tegoed. Beide ploegen komen morgen in actie.

Goede eerste helft

Emmen begon goed en kwam na een paar minuten spelen al op voorsprong via een wereldgoal van Sem Nijkamp. Vanaf ruim 35 meter schoot hij de bal vol in de kruising. 'We waren het eerste half uur heer en meester', zo vertelt trainer Hendrik Oosting. 'Vervolgens kregen we binnen een paar minuten op identieke wijze twee doelpunten tegen. Waar we hadden verwacht met 2-0 de rust in te gaan, stonden we ineens met 1-3 achter. In de rust hebben we geprobeerd om de rug te rechten en hierdoor begonnen we de tweede helft ook prima'. Emmen kwam terug tot 2-3 door een rake kopbal van Yannick Arends. 'SJC bleef gevaarlijk en ging erg effectief om met de kansen die ze kregen.' Uiteindelijk liep SJC verder uit en eindigde de wedstrijd in 2-5.

Volgende week zondag gaat Emmen op bezoek bij middenmoter HBS uit Den Haag.