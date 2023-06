Bieb Hoogeveen drie weken dicht voor verbouwing

De bibliotheek in Hoogeveen is de komende drie weken dicht. Sommigen activiteiten gaan wel door, maar binnenlopen kan niet. De bieb wordt verbouwd.

Over de nieuwe inrichting van de bibliotheek konden Hoogeveners de afgelopen tijd meedenken. Er is eind vorig jaar een enquête gehouden, en er werden ook een aantal meedenk-bijeenkomsten georganiseerd.

Wat wel kan

Het is wel mogelijk om reserveringen op te halen. De geleende materialen kunnen twee keer zo lang als normaal thuisgehouden worden. Inleveren is niet nodig tijdens de verbouwing.

Verder zijn er ook wel spreekuren, maar niet in het gebouw van de bieb. Het Digitaal spreekuur en het inloopspreekuur van Klik & Tik zijn er op de maandagen tussen 13 en 15 uur tijdens de periode van sluiting. Die spreekuren worden gehouden in het pand van Cultuurklik (Scala) aan de Markt 5 in Hoogeveen.