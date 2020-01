Cassata #19: Boerderijgezin Ruinerwold, nieuwe Asser wethouders en weer een onderwijsstaking

Onderwerpen

00.45 - Burgemeester Roger de Groot van De Wolden vertelt over de ontdekking van het boerderijgezin in Ruinerwold en alles wat het losmaakte in zijn gemeente én in de rest van de wereld.

04.10 - Wethouder Henk Lammers van Tynaarlo neemt eind deze maand afscheid, omdat hij met pensioen gaat. De Zuidwoldiger was Statenlid voor het CDA, wethouder in De Wolden, waterschapsbestuurder bij Reest en Wieden en werd in februari 2017 ingevlogen als wethouder in Tynaarlo.

10.06 - Vervolg burgemeester Roger de Groot over het boerderijgezin uit Ruinerwold: "In de eerste week na de ontdekking van het gezin kom je in een soort rollercoaster terecht."

27.13 - De twee nieuwe Asser wethouders Jan Broekema (SP) en Bob Bergsma (D66) mogen flink aan de bak in de provinciehoofdstad na een flinke bestuurscrisis en grote financiële problemen.

47.38 - Wethouder Henk Lammers over wat hij achterlaat in Tynaarlo als wethouder: alles in zijn portefeuille is zo'n beetje klaar of moet alleen nog uitgevoerd worden, dus hij kan met een gerust hart weg.

54.54 - Het Cassata Radioforum: over het boek Spookhoeve Ruinerwold, het stikstofrapport van Remkes over de luchtvaart en of Eelde er baat bij heeft, verzet tegen laadpalen voor elektrische bussen en over de grens die Hoogeveen stelt aan uitgaven voor WMO en jeugdzorg: op = op.

1.18.06 - De zoveelste onderwijsstaking, nu twee dagen op 30 en 31 januari: Onderwijsmannen en AOb-kaderleden Albert Eggens en Jan Feiken over wat nu inzet van de actie is, want er zijn toch al honderden miljoenen extra op tafel gekomen?

1.19.46 - Vervolg wethouder Henk Lammers: wat was zijn leukste politiek-bestuurlijke job?

1.24.10 - Vervolg onderwijsstaking met Albers Eggens en Jan Feiken van de Algemene Onderwijsbond (AOb).



Gasten

Henk Lammers, wethouder Tynaarlo

Roger de Groot, burgemeester De Wolden

Bob Bergsma, wethouder Assen

Jan Broekema, wethouder Assen

Jan Smits, VVD-Statenlid

Jacob Bruintjes, PvdA-voorzitter Drenthe

Jan Feiken, AOb-kaderlid basisonderwijs

Albert Eggens, AOb-kaderlid voortgezet onderwijs



Presentatie

Margriet Benak

