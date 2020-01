Dames E&O overtuigend langs Hercules

Hiermee klimt E&O naar de negende plek met 13 punten uit 19 gespeelde wedstrijden. Bovenaan staat Kwiek met 36 punten.

Gemakkelijke overwinning

Smeenge, die van minuut tot minuut op de hoogte werd gehouden, spreekt van een gemakkelijke overwinning. 'Voor rust liepen we al uit naar 12-2. De dekking stond erg goed. We hebben de afgelopen weken veel getraind op de omzettingen in de dekking en hier hebben we vandaag dan ook goed van geprofiteerd.' Smeenge had niet verwacht dat het zo gemakkelijk zou gaan: 'Hercules staat onderaan en je weet dat er kansen zijn om daar te winnen. Ik ben vooral trots op het team dat we deze overwinning dan ook verdiend hebben weten binnen te slepen.'

Spelvreugde

Het team van Smeenge kende een moeilijke start in de competitie, maar lijkt de weg naar boven te hebben gevonden. 'Ik heb vaak gezegd dat we te laag stonden met de kwaliteit die we in onze ploeg hebben. De afgelopen weken hebben we de punten gepakt en we zien dat het positieve gevoel terug is. Het vertrouwen begint groter te worden, we worden creatiever en de dames hebben echt plezier in het spelletje. Het is mooi om te zien dat we dit nu ook in de wedstrijden weten te benutten door het behalen van punten.'

Volgende week zondag gaan de dames van E&O op bezoek bij de nummer elf uit de Eerste Divisie: VENECO/VELO uit Wateringen. Smeenge: 'Dit gaat een moeilijke wedstrijd worden, maar als we de goede lijn van de afgelopen weken weten voort te zetten, heb ik er alle vertrouwen in dat we ook daar een mooi resultaat kunnen neerzetten.'