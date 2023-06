Drentse VVD-motie tegen kalenderlandbouw aangenomen

Het partijcongres van de VVD heeft een motie aangenomen die door de Drentse VVD is ingediend tegen kalenderlandbouw. Voormalig Statenlid Johan Moes had de motie ingediend namens tachtig VVD'ers.

De term kalenderlandbouw wordt gebruikt voor regels die bepalen dat per 1 oktober aardappels geoogst moeten worden. Dat levert problemen op, betoogde scheidend gedeputeerde Henk Brink tijdens het congres.

"Het gaat om de nitraatrichtlijn, om het grondwater te beschermen. Er is geen enkele discussie over die bescherming, ook niet in de landbouw. Maar dit beleid leidt tot meer vervuiling, de aardappelen moet je in augustus, september doodspuiten. De kwaliteit is dan nog niet voldoende, ze zijn nog niet geschikt voor de frietindustrie."

Motie ontraden door VVD-fractie, wel aangenomen

De VVD-fractie in de Tweede Kamer voelt niets voor het afschaffen van de kalenderlandbouw. Thom van Campen betoogde namens de fractie dat er strenge afspraken zijn met de Europese Commissie over de waterkwaliteit. "Op veel plekken is die nog niet goed genoeg", zei Van Campen. "De maatregel gaat in Europa niet van tafel. De Europese Commissie zegt: als je je niet aan de afspraken houdt trekken we de mestvrijstelling van melkveehouders in. Dat kost per bedrijf 30.000 euro."

Na de beide betogen werd de motie in stemming gebracht, en stemden 58% van de aanwezige VVD'ers voor. Daarmee is de motie door de partij aangenomen. Daarmee keert het partijcongres zich tegen dit deel van het landbouwbeleid.