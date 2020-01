Burgemeester De Wolden: 'Boek over gezin Ruinerwold ga ik niet lezen'

Het boek over hoe de 67-jarige Gerrit Jan van D. sinds de jaren '80 met zijn zijn kinderen leefde, kwam gisteren uit.

'Niet in belang kinderen'

Tijdens een interview met de twee journalisten in het tv-programma Op1 kwamen de negen kinderen, van wie de jongste zes van 2010 tot 14 oktober vorig jaar met hun vader verborgen zaten in de boerderij in Ruinerwold, met een statement naar buiten. Ze lieten weten gekwetst te zijn door het boek dat sinds gisteren in de winkel ligt.

"Ik heb het niet gekocht en dus niet gelezen. Dat ga ik ook niet doen. Ik heb er geen behoefte aan", aldus De Groot. Hij noemt het 'een beetje apart' dat het boek uitkomt nog voor dat het proces tegen Van D. en zijn 'klusjesman' Josef B. (59) is begonnen. Het Openbaar Ministerie kwam eerder deze week met een soortgelijke reactie.

Spookhoeve Ruinerwold is onder meer gebaseerd op delen van het politiedossier van de zaak. De Groot: "Er lekt informatie uit die volgens mij in vertrouwen aan iemand is gegeven en die komt dan op deze manier naar buiten... Ik heb het belang van de kinderen en de buurt voor ogen en dit draagt daar wat mij betreft niet aan bij."

Roger de Groot: 'Boek draagt niet bij aan belang kinderen en buurt' (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Gijzeling en mishandeling

Dinsdag begint de rechtszaak tegen de Oostenrijkse B. en vader Van D. in Assen. Eerstgenoemde is daar volgens zijn advocaat Yehudi Moszkowicz bij. Van D., die nog steeds niet door de politie is verhoord, omdat hij - als gevolg van een hersenbloeding - niet meer kan praten, komt niet.

Het gaat om een korte zitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De kinderen komen wel naar de rechtbank. Hun vader en Josef B. worden er onder meer van verdacht dat zij ze alle negen kinderen jarenlang hebben gegijzeld en hun gezondheid in gevaar hebben gebracht. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie Van D. onder meer van mishandeling van de kinderen en van seksueel misbruik.

Geen persoonlijk contact

Nadat de jongste zes half oktober uit de boerderij waren gehaald, werden ze eerst kort ondergebracht op een vakantiepark in De Wolden. "Je voelt je verantwoordelijk voor ze. Daarna laat je het over aan de instanties. De mensen die er moesten zijn, waren er", zegt De Groot. Inmiddels zijn de zes ergens anders ondergebracht. De drie oudste kinderen waren het gezin al eerder ontvlucht.

Zelf heeft De Groot de kinderen nog niet gezien. "Ik heb ze niet bezocht, maar ik informeer wel naar ze. Het gaat relatief goed. Dat is wat ik hoor. Ik houd die lijntjes, omdat ik me betrokken voel. Ik hoop dat ze, met de hulp die ze krijgen, uiteindelijk op een goede manier terug de samenleving in kunnen."

Koffie drinken met kroegbaas

Kroegbaas Chris Westerbeek, die volgens velen een held is, omdat hij de politie waarschuwde toen de 25-jarige zoon van Van D. bij hem in het café om hulp kwam vragen, heeft ook nog geen bezoek van de burgemeester gehad. "Ik ben ik het café geweest, maar toen was het heel druk en hebben we elkaar niet gesproken", nuanceert De Groot. "Maar ik ga zeker koffie met hem drinken. Het is fantastisch hoe hij aan de bel getrokken heeft."

