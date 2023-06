De Week van Drenthe: verpleegkundige WZA op vrije voeten en Vijlbrief bezoekt Schoonebeek

Theodoor V. uit Veenhuizen ontkent betrokkenheid bij de dood van coronapatiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Drukkerijmuseum in Meppel lijkt de deuren definitief te moeten sluiten. Een overzicht van het belangrijkste nieuws in Drenthe van afgelopen week.

Op Tweede Pinksterdag werd in Eext de 92e editie van het Concours Hippique gehouden. En volgens Martin Hollenberg van de organisatie heeft het evenement in Eext iets bijzonders. "Pinkermaandag wordt gewoon altijd heel goed bezocht en dat komt vooral door de tuigpaarden. Die zijn niet bij elk concours in de buurt aanwezig, dat maakt het wel speciaal."

Winnaar van de 1.20 rubriek, Elmer van Hoorn, is het hier helemaal mee eens. "Het is een super evenement, super opgezet en enthousiast publiek. Geweldig eigenlijk in één woord."

Vijlbrief in Schoonebeek

Dinsdag was een belangrijke dag voor de inwoners van Schoonebeek. Staatssecretaris van mijnbouw Hans Vijlbrief bezocht het dorp om met verschillende groeperingen te spreken en zijn handtekening onder een document te zetten van de NAM.

De NAM wil het afvalwater uit oliewinning injecteren op drie plekken vlakbij Schoonebeek. Tijdens het bezoek beloofde Vijlbrief er op toe te zien dat de NAM z'n afspraken met Schoonebeek nakomt, maar het Rijk is niet verantwoordelijk.

Drukkerijmuseum toch dicht

Het was een rollercoaster voor het Drukkerijmuseum in Meppel de laatste weken. Ze zouden definitief dichtgaan, maar twee weken geleden leek de provincie het museum financieel te helpen. Maar het geld kwam er niet en afgelopen woensdag besloot het museum om vanaf donderdag de deuren de definitief te sluiten.

Toch houdt het museum nog een sprankeltje hoop om nog weer open te gaan. "De kans is natuurlijk aanwezig dat het dubbeltje toch nog de goede kant opvalt. Maar voorlopig ziet het er niet echt gunstig uit", zegt bestuurslid Jan Schilperoord.

Theodoor V. op vrije voeten

Verpleegkundige Theodoor V. uit Veenhuizen wordt vrijgelaten omdat volgens de rechtbank de verdenkingen tegen hem niet sterk genoeg zijn. De voormalig medewerker van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twintig patiënten.

Donderdagavond zeiden de advocaten van V. dat hij ontkent schuldig te zijn aan strafbare feiten, laat staan meerdere levensdelicten. Het Openbaar Ministerie blijft V. als verdachte zien en overweegt om in hoger beroep te gaan.

Zorgboerderijen zitten vol

Zorgboerderijen kunnen de vraag naar opvangplekken niet aan en kwetsbare kinderen zijn daar de dupe van. Bij de zorgboerderij in Valthermond kunnen zo'n 15 kinderen terecht, maar kregen ze ongeveer dertig aanmeldingen binnen de laatste maanden.