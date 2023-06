Traditioneel zonovergoten Meppel City Run viert tiende verjaardag

Saamhorigheid

Arjan de Vries is een van de bewoners van de Ambonstraat die al tien jaar lang meehelpt bij het versieren van de buurt. "'s Ochtends beginnen we met bijna de hele buurt met het ophangen van de versieringen. Daarna pakken we met z'n allen een borreltje en dan wachten we tot de eerste lopers voorbij komen", vertelt De Vries,

De Ambonstraat is niet de enige buurt waar wordt versierd en inmiddels is er een onofficiële strijd ontstaan tussen de verschillende straten rondom het centrum. De Vries lacht erom. "Ach, het moet vooral leuk zijn en dat versieren zorgt voor een boel saamhorigheid. Maar we doen wel altijd even ons best om de straat net iets mooier te maken dan de rest."