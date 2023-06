Mirthe (13) leest het beste voor van alle brugklassers

Bijna 1.300 brugklassers deden mee in de voorleeswedstrijd van Read2Me, maar er kan er maar één de beste zijn. Zaterdag werd de 13-jarige Mirthe van het Greijdanus in Meppel verkozen tot beste voorlezer. "Ze zeiden dat ik professioneel kan voorlezen."

Met vijf fans reisde Mirthe uit Steenwijk zaterdagmiddag af naar Woerden, om het tegen tien andere brugklassers op te nemen in de grote finale. En ze moest gelijk aan de slag, was de leerlinge van het Greijdanus in Meppel mocht als eerst het podium opkomen. "Dat vond ik heel spannend, maar heel erg leuk."