Programma amateurvoetbal: Afscheidstoernee MSC van start en Sweel kan in vijf minuten periodetitel pakken

Voor de hoofdklassers is de winterstop ten einde. Gisteren kwamen ACV en HZVV al, succesvol in actie en verging het vv Emmen een stuk minder. Op eigen veld werd er verloren van SJC. Vanmiddag komen de andere drie Drentse zondaghoofdklassers in actie.

Hoogeveen, de nummer 2 van de hoofdklasse A, gaat op bezoek bij nummer 3 Hollandia, Alcides speelt op eigen veld tegen RKAVV en MSC begint vandaag in Haren, tegen Be Quick 1887 aan haar afscheidstoernee. Het is voor de Meppelers de eerste wedstrijd sinds het bestuur bekend maakte dat er na dit seizoen een einde komt aan prestatievoetbal op de zondag.

Sweel kan in vijf minuten periodetitel pakken

De overige amateurs spelen dit weekend nog geen reguliere competitieronde, maar toch staan er enkele interessante inhaalduels op het programma. Wat te denken van de ontmoeting tussen EHS'85 en Sweel in de 4e klasse D. Die twee ploegen moeten nog een restant van vijf minuten uitspelen omdat eerder dit seizoen de confrontatie in de 85e minuut gestaakt. Scheidsrechter Danny de Haas uit Ter Apel was de aanmerkingen op zijn leiding zat en stapte van het veld.

Sweel verdedigt een 2-1 voorsprong. Houden ze dat vast, dan mag die club zich winnaar noemen van de eerste periodetitel. Het duel, dat is een sanctie van de KNVB tegen EHS'85, wordt uitgespeeld op het veld van Sweel. Een andere sanctie was dat EHS'85 twee punten in mindering werd gebracht.

Bekijk hieronder het complete programma van vandaag:

Hoofdklasse A

Leonidas - JOS

Alcides - RKAVV

Hollandia - Hoogeveen

Be Quick 1887 - MSC

Velsen - HBS

SDO - Quick'20

Alphense Boys - VOC

vv Emmen - SJC 2-5

1F

GOMOS - GRC Groningen

2K

Jubbega - Heerde

2L

ASVB - Gruno

3B

Nieuw Roden - FVV

VAKO - Muntendam

3C

SVV'04 - Weerdinge

Bellingwolde - Sellingen

3D

Steenwijk - FC Oldemarkt

Trinitas - Oldeholtpade

4A

Zandhuizen - Smilde'94

VWC - Wacker

4C

Bareveld - Farmsum

Engelbert - PJC

4D

EHS'85 - Sweel (restant 5 minuten, stand 1-2)

DVC'59 - Titan

5A

Uffelte - Scheerwolde

IJhorst - DOS'63

Wapserveen - Kuinre

5E

Zandpol - Sp Roswinkel

De Treffer'16 - GKC

Buinerveen - Witteveense Boys



Lees ook: