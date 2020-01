Bert-Jan Zuidema de beste op Indoor Hartje Drenthe

Bert-Jan Zuidema schreef de Grote Prijs op zijn naam van Indoor Hartje Drenthe in Beilen. De 39-jarige ruiter uit Zuidwolde zette als laatste kanshebber in de barrage de snelste tijd neer met zijn paard Fleurabella.

De 32e editie van Indoor Hartje Drenthe kende een droomfinale. Van de 45 combinaties in de Grote Prijs bleven er 14 foutloos in het parcours dat door Jos Brinkman was opgesteld. Daar zat Chantal Regter, de winnares van vorig jaar, niet bij. De amazone uit Assen wist met geen van haar beide paarden zonder fouten te blijven.

Een Zwitserse overwinning hing in de lucht, dankzij de rappe rit van Nicole Guillebeau en Ducati J, een paard dat geen fout wilde maken. Guillebeau verblijft een aantal maanden in Veeningen en liet in Beilen zien dat ze goed mee kan doen. Haar rit in 36.27 was uiteindelijk goed voor de derde plaats.

Kort daarop nam Julian de Boer de leiding over. De ruiter uit Nieuwleusen reed als enige voor de RTV Drenthe-hindernis langs richting de oxer en dat leverde hem met Esprit een snellere tijd van 35.98 op, waarmee hij de Zwitserse passeerde.

Gas open

Maar het bleek nog sneller te kunnen. Bert-Jan Zuidema kwam als laatste in de baan met Fleurabella (v. Diarado). Hij had eerder al de barrage gereden met zijn Z-paard He's My Lord, maar waagde iets te veel en kreeg twee fouten. Met zijn topmerrie Fleurabella draaide hij het gas flink open en reed hij met een tijd van 34.58 Julian de Boer alsnog van de eerste plek. Voor Zuidema was het de vierde keer in zijn loopbaan dat hij de finale van Indoor Hartje Drenthe wist te winnen.

"Dit evenement is echt speciaal", aldus Zuidema. "Waar zie je zo veel publiek en zo enthousiast? Ik moest me bijna een weg door de mensen banen met mijn paard. Fleurabella is een geweldige merrie. Ze heeft een enorm goede instelling, is gretig en wil geen fout maken."