Ondernemen in Drenthe: 'Een meubel is een verhaal'

Ambachtelijk

"Ik hou me bezig met fijnhoutbewerking.", legt de meubelmaker uit. Daarbij gebruikt hij ambachtelijke technieken voor de restauraties van de vaak antieke meubelen. "Die horen bij antieke meubelen. Vroeger was er een hele andere manier van meubelmaken dan tegenwoordig. Als je een meubel op een goede manier wilt restaureren, dan gebruik je die oude technieken." Hij is dan ook geen onbekende van bijvoorbeeld beenderlijm, schellak of een handschaaf.

Maatwerk

"Om een wat breder werkveld te hebben maak ik ook meubelen op maat", legt Bouwhuis uit. Er zijn op het moment minder meubelmakers dan twintig jaar geleden, dus het is volgens de meubelmaker uit Dieverbrug belangrijk om je breed te oriënteren. "Ik doe ook wel een andere vormen van houtbewerking. Ik heb wel eens een dashboard van een Jaguar opnieuw gefineerd." Volgens Bouwhuis zijn dat wel de krenten uit de pap.

Dudok

Soms kruipt het bloed ook waar het niet gaan kan en gaat hij achter de tekentafel zitten om zelf iets te ontwerpen. Op het moment is hij in de vrije uurtjes bezig met een kast in de stijl van de architect en stedenbouwkundige Willem Dudok. "Dat smaakt zeker naar meer", lacht Bouwhuis. In de toekomst wil hij zich dan ook wat meer op ontwerpen gaan richten.

Bekijk hier de hele uitzending.