Burpee-marathon van 24 uur volbracht: 'Alles doet pijn'

Gistermiddag om 12.00 uur begon Silvana Hoeberichts uit Coevorden aan haar missie. Ze wil 24 uur lang burpees doen, om geld in te zamelen voor het door bosbranden geteisterde Australië. Live op Instagram en Facebook kan de wereld meekijken hoe zij zich in het zweet werkt.

Steeds minder leuk

Een burpee is een fitness-oefening waarbij je achtereenvolgens een squat doet, met je buik op de grond gaat liggen, omhoog komt in een squat en dan springt. Hoeberichts is CrossFit-trainer en zeer bekend met de oefening. "Veel mensen proberen er onderuit te komen, maar ik vind burpees zelf wel leuk", zegt ze een week voor de actie. De oefening is fysiek zwaar en er kan snel verzuring optreden. Er staat een emmer klaar, voor het geval ze moet overgeven.



Hoeberichts begint met elk uur 5 minuten rust. Vier uur later is het doel om elke dertig minuten, tien minuten burpees te doen. Dat houdt ze een paar uur vol. Maar in de nacht worden de burpees steeds minder leuk. Haar coach en partner Bas Lemstra sommeert haar om het rustiger aan te doen. Het schema wordt aangepast naar tien minuten burpees en dan vijftig minuten rust.

Meer dan 6.000 burpees

Aan het eind van de rit staat Hoeberichts huilend op de mat. Toch kiest ze ervoor om, bij wijze van finale, de laatste twintig minuten weer continu burpees te doen. The Final Countdown van Europe schalt door de speakers. De sporthal staat vol met mensen in sportkleding die meedoen met de laatste loodjes. Vanaf de kant worden ze aangemoedigd door vrienden en familie.



Als de klok 12.00 uur slaat en de champagne knalt, zakt Hoeberichts in elkaar. Van alle kanten wordt ze toegejuicht. Ze heeft dan meer dan 6.000 burpees gedaan. Na een poosje staat ze op en verschijnt door de tranen ook een glimlach. "Het is gelukt. Ongelofelijk!"

Er wordt geld ingezameld voor de koala's in Australië (foto: RTV Drenthe)

Koala's adopteren

Ze hoopte 2.400 euro op te halen, maar de actie heeft tot nu toe al 4.223,60 euro opgebracht. En de teller loopt nog, want er wordt nog steeds geld gedoneerd via haar crowdfundingspagina.



Dat geld wil ze gebruiken om dieren te helpen die slachtoffer zijn geworden van de bosbranden in Australië. Hoeberichts: "De dieren daar hebben geen kans. Ik vind het belangrijk om daar iets aan bij te dragen." Ze heeft contact met het Koala Hospital, dat koala's redt en verzorgt. "Daar kun je een koala adopteren voor 40 Australische dollar (24,79 euro) per koala. We kunnen er dus heel veel helpen."

'Alles doet pijn'

"Ongelofelijk dat dit is gelukt. Ik ben zo moe", zegt Hoeberichts, nadat ze een slok van de champagne heeft genomen. Toch had haar lichaam het zwaar te verduren. "Alles doet pijn. Maar ik ben super tevreden." De emmer heeft ze gelukkig niet nodig gehad.

En of ze ooit nog een burpee gaat doen? "Het komende jaar niet!"