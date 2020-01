Drents archief: huisarchief van Lier volledig in beeld gebracht

Het archief van de Asser familie van Lier is compleet geinventariseerd door het Drents Archief. Deze inventarisatie wordt op 25 januari symbolisch overgedragen aan het Drentse Landschap. Directeur Sonja van der Meer van het Drentse Landschap neemt deze dan in ontvangst. Begin 2019 kreeg het Drentse Landschap het landgoed Overcingel in Assen in bezit, nadat de laatste bewoner, Henk van Lier Lels was overleden. "Het archief van dit voorname huis is na deze inventarisatie ook beschikbaar voor publiek onderzoek", zegt Ellen van der Velds van het Drents Archief. "Dat is natuurlijk een aanwinst."

Het archief omvat eeuwenoude akten, landkaarten en brieven van de familie. Huize Overcingel werd in 1777-1778 gebouwd in opdracht van Johannes van Lier die op dat moment ontvanger-generaal van Drenthe was. Het huis werd ontworpen door Abraham Martinus Sorg, die ook het Drostenhuis in Assen en de koepelkerk in Smilde heeft gebouwd.

Hazelworm

Een van onderdelen van het familiearchief is een boek, Verhandeling over Drentsche slangen en adders uit 1781 door Mr. J. van Lier. "Het is een van de de juweeltjes van het Drents archief", zegt Ellen van der Velds. Het boek is in donkerbruin leer gebonden, met goud bedrukt. Op de titelpagina prijkt het portret van de schrijver. In het drukwerk beschrijvingen van allerhande reptielen, hier en daar voorzien van gekleurde illustraties, van bijvoorbeeld de ratelsang en de hazelworm.

De overhandiging vindt plaats op de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis onder het thema arm en rijk. Op die dag zijn er in het Drents archief talrijke lezingen, workshops en rondleidingen. De rondleidingen die het Drentse Landschap op deze dag organiseert op het landgoed Overcingel zijn al volgeboekt.

Vanavond is het volledige gesprek met Van der Velds van het Drents Archief te horen in Drenthe Toen, tussen 19.00 uur en 21.00 uur op Radio Drenthe. Daarna is het te beluisteren via de podcast van Drenthe Toen en uitzending gemist.