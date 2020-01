FC Emmen start jaar uitstekend en klimt naar plek 12

FC Emmen is het nieuwe jaar heel goed begonnen. Op eigen veld werd Heracles met minimaal verschil verslagen: 1-0. Op slag van rust was Marko Kolar de maker van de enige treffer van de middag.

Door de zege klimt FC Emmen over FC Twente en Fortuna Sittard heen naar de 12e plaats in de eredivisie, met 21 punten uit 19 duels. Zo hoog stond de Drentse club nog niet eerder dit seizoen.

De baas in eigen huis

FC Emmen was negentig minuten de baas in eigen huis, waar het al sinds 30 augustus (PEC Zwolle) ongeslagen is. Dat overwicht drukte de thuisclub in de eerste fase van de wedstrijd niet uit in kansen, maar dat veranderde na zo'n 25 minuten spelen. Vanaf dat moment had Emmen moeten toeslaan, maar tot drie keer toe (binnen anderhalve minuut) lukte dat niet. Aanvoerder Michael de Leeuw kreeg twee megakansen, maar stuitte op Heracles-doelman Blaswich en uit een corner kopte Miguel Araujo op diezelfde doelman.

VAR

Waar iedereen wachtte op de 1-0, daar vloog de bal aan de andere kant wel binnen. Mauro Junior schoot vanaf de zestien keihard binnen. De goal werd echter afgekeurd wegens hands (door de VAR), voorafgaand aan het schot van de PSV-huurling.

De 1-0

En dus leken beide ploegen te gaan rusten met 0-0. Leken, want in de derde minuut van de blessuretijd schoot Marko Kolar, na een prima steekpass van Lorenzo Burnet de bal koeltjes binnen: 1-0. Voor het uitzinnige publiek een geweldige apotheose van de eerste helft.

Ook in de tweede helft was Emmen lang heer en meester. Kansen op de tweede goal en de beslissing kwamen er ook, maar De Leeuw en Kolar schoten in kansrijke positie over.

In de laatste twintig minuten gooide eindelijk ook Heracles de schroom van zich af. Cyriel Dessers was dichtbij de gelijkmaker, maar Dennis Telgenkamp pareerde prima.

Buitenspelgoal

In blessuretijd leek Heracles toch nog een punt te pakken. Dessers scoorde, maar deed dat in buitenspelpositie.