Bevolkingsonderzoek Lifelines kan door, maar meer geld uit Den Haag zit er niet in

Geld uit ereschuld-pot Groningen

Bovendien had Mierau gerekend op extra geld uit de pot 'ereschuld'; de 22 miljard aan rijksgeld die de provincie Groningen krijgt als compensatie voor alle aardbevingsellende. In de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie wordt Lifelines expliciet genoemd als project waar geld naartoe gaat.

Mierau: "In de kabinetsreactie staat dat het kabinet éxtra investeert in Lifelines. Er staat ook geen bedrag genoemd; alleen een totaalbedrag van 330 miljoen voor zes projecten."

Desgevraagd zegt VWS-woordvoerder dat er toch echt geen geld bijkomt, naast die toegezegde 15 miljoen. "Dit is niet extra, in ieder geval niet bovenop de voorgenomen VWS-bijdrage aan Lifelines van 15 miljoen voor de nieuwe subsidieperiode (waarvoor wij de aanvraag afwachten)."

Ambities in de ijskast

Door het nieuw toegezegde geld kan Lifelines weliswaar door, maar het is niet genoeg om de ambities waar te maken. Idealiter vult Lifelines de deelnemersgroep weer aan met jonge mensen, zodat Lifelines een goede weerspiegeling van de bevolking blijft. Per onderzoeksronde valt namelijk zo'n 20 procent van de deelnemers af, waardoor van de oorspronkelijk 167.000 deelnemers nu niet meer dan 100.000 over zijn.

Om dit weer op peil te krijgen is in totaal 34 miljoen nodig; zover gaat het ministerie nu dus bij lange na niet. "Met dit geld kunnen we in de vierde ronde in ieder geval de mensen zien die nog meedoen, dat zullen er zo'n 75.000 zijn."