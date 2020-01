Hoogeveen gaat flink onderuit tegen Hollandia

Hoogeveen heeft in de Hoofdklasse A de eerste wedstrijd in 2020 verloren. Nummer drie Hollandia uit Hoorn was met maar liefst 3-0 te sterk.

Saber Hendriks haakte wegens ziekte af. Voor hem in de plaats startte Levon van Dijk. Nummer twee Hoogeveen kon een goede slag maken. Het had twee wedstrijden minder gespeeld dan nummer drie Hollandia en een punt meer dan de ploeg uit Hoorn

Beste kansen

De beste kansen in de eerste helft waren voor Hoogeveen, maar de ploeg van trainer Nico Haak kon de kansen niet afmaken. Een lob van Zwikker werd van de lijn gehaald, terwijl Levon van Dijk net over kopte. Bij de eerste kans van Hollandia was het gelijk wel raak. Na ruim twintig minuten spelen was het Mukthar Suleiman die namens de ploeg uit Hoorn koelbloedig was.

Suleiman

Daarna kreeg Emil Bijlsma een goede kans op de gelijkmaker, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Opnieuw was het Suleiman. Vanaf twintig meter haalde hij verwoestend uit: 2-0. Ondanks dat Hoogeveen de betere kansen had, was het Hollandia dat met een comfortabele tussenstand de rust in ging.

In de tweede viel er minder te genieten. Hoogeveen kon niet meer dezelfde kansen creeëren als de eerste helft. Hollandia vond het wel prima, maar kreeg wel de beste kans via Suleiman. Oog in oog met keeper Serkan Akbas faalde hij. Hoogeveen kwam niet door de rood-witte muur. In de slotfase scoorde invaller Joost Ruttenberg 3-0.

Geflatteerd

Nico Haak besefte dat zijn ploeg de kansen in de eerste helft had moeten benutten. "We zijn in de afronding te lief. Vervolgens maakt Hollandia wel de kansen af. De uitslag is geflatteerd, maar Hollandia heeft wel verdiend gewonnen."