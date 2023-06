De zon is aan, hier komt het Drentse festivalseizoen

Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een fantastisch festivalseizoen in onze provincie. De weersverwachting ziet er veelbelovend uit en komend weekend is spectaculair met het Holland International Bluesfestival in Grolloo en het Hello Festival in Emmen.

Juni begon al goed met onder meer het Street Art Festival in Emmen, het Shakefestival in Diever en het Korenfestival in Hoogeveen, maar er zit nog veel meer in het vat.

Hello and Blues

In Grolloo wacht komend weekend het Holland International Bluesfestival. Op vrijdagavond staat daar onder anderen John Foggerty op de planken en op zaterdag mag Beth Hart het nog eens proberen. Zij trok zich vorig jaar op het laatste moment terug vanwege gezondheidsproblemen. Beide dagen beginnen de concerten om 15.15 uur, er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Het Hello Festival in Emmen presenteert met Madness, Nena en Krezzip eveneens grote namen. De poort gaat daar zaterdag om 12.00 uur open, het festival is uitverkocht.

Paupers

Na meerdere try-outs is het Gevangenismuseum in Veenhuizen zaterdag het decor van de première van Het Pauperparadijs. Dit theaterspektakel over de heropvoeding in de Drentse koloniën in de negentiende eeuw wordt deze maand en in juli en augustus meermaals opgevoerd