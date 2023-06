Zwembad Dwingeloo tijdelijk gesloten: 'Je wilt voorkomen dat mensen wegzakken in een sinkhole'

Het zwembad in Dwingeloo is tijdelijk gesloten vanwege een lek in het bad. Een medewerkster ontdekte het lek omdat een tegel waar ze op stond een beetje wegzakte. Dat was reden om actie te ondernemen. Het probleem werd meteen herkend, omdat het zich vorig jaar ook voordeed.

Schade te overzien

Het bad is vandaag deels leeggepompt om het lek te kunnen repareren. Het water gaat naar het riool, want de chloor is er al uit verdampt. De financiële schade is beperkt, want de meeste zwemmers van dit moment zijn abonnementhouders.