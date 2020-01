OCS #15: Proosten op de nieuwe hoofdtrainer

De bal rolt nog niet in Elim. Voor het Onze Club Sterrenteam stond een nieuwjaarsreceptie op het programma. Zaterdagmiddag zette de nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen Erwin Sikkes tijdens het feestje in de kantine zijn krabbel onder de verbintenis.

"Een gokje." Zo noemt bestuurslid Piet van der Weide de komst van Sikkes. Na elf jaar vertrekt Jan-Otto Benjamins bij Elim. Een frisse wind is nodig en spannend voor Elim. Benjamins heeft in DKB uit De Krim al een nieuwe club gevonden.

Klok in vorm van spiegel

Tijdens de nieuwjaarsreceptie doet de voorzitter van Elim haar verhaal. Ups en downs in 2019. De laatste plaats in de tweede klasse is een smetje op de titel in de derde klasse. Herman Prijs en Herman Snippe zijn vijftig jaar lid van de rood-witten en worden in het zonnetje gezet. Het duo krijgt een klok in de vorm van een spiegel van de dorpsclub.

Terwijl selectieleden Jarno Prijs en Wesley Boertien oefenen op de dubbels, zet Sikkes - samen met de nieuwe verzorgster Tamara Hiddes - zijn handtekening onder het contract in Elim. "Een club met een enorme drive", vertelt de trainer van SC Erica. "Beter teveel dan te weinig." Hij ziet erg uit naar zijn nieuwe klus.

Emiel Njagul

Geen champagne, maar bier in Elim. Tussen een slokje door staat Emiel Njagul de verslaggever te woord. "Ik denk dat we toe zijn aan een nieuwe hoofdtrainer. Een fris gezicht", zegt hij eerlijk. "We gaan er alles aan doen om in deze klasse te blijven. Ik denk dat de eerste wedstrijden van het nieuwe jaar belangrijk gaan zijn."