Daan Hooiveld stopt als raadslid voor Gemeentebelangen Borger-Odoorn

Hooiveld gaat per 1 september stage lopen op de nieuwsredactie van RTV Drenthe. Volgens hem valt dit niet te combineren met het raadslidmaatschap. "Ik wil niet weg uit de regio en ben bezig met de master Journalistiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Daar hoort een stage bij, dat is het laatste onderdeel." Hooiveld hoopt in januari zijn studie af te ronden. Wat hij daarna gaat doen, is nog niet bekend.