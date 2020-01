Marko Kolar: Elke spits wil scoren, dus ik ook

Natuurlijk was de aanvaller dolblij met zijn winnnende goal, al liet hij dat niet echt blijken. "Het is voor iedere aanvaller belangrijk om te scoren, dus ook voor mij", was zijn koele reactie.

"Ik had echt een hattrick kunnen maken en als ik die halve omhaal had gescoord.. dan hadden het er zelfs vier goals kunnen zijn. Michael de Leeuw, aanvoerder FC Emmen

Een stuk blijer reageerde Michael de Leeuw, die zijn seizoenstotaal vandaag bijna had kunnen verdubbelen. De captain kreeg drie opgelegde kansen, maar scoorde niet. "Ik had echt een hattrick kunnen maken en als ik die halve omhaal had gescoord.. dan hadden het er zelfs vier goals kunnen zijn."

De Leeuw rende na afloop bewust direct naar Kolar toe. "De meeste dank van mij gaat uit naar hem. Hij schiet hem wel binnen en bezorgt ons daarmee een geweldige zege, al ben ik ook blij dat we de nul hebben gehouden en Dennis Telgenkamp nog een geweldige safe maakte op de inzet van Dessers."

Twee afgekeurde goals

De captain besefte ook dat ondanks het overwicht en de vele kansen FC Emmen ook zomaar in mineur had kunnen staan, want tot twee keer toe kroop Emmen bij een tegengoal door het oog van de naald. "De eerste afgekeurde treffer had ik in eerste instantie niet door. Ik zag eerlijk gezegd niet dat het hands was, maar de VAR gelukkig wel en bij de goal van Dessers diep in blessuretijd zag ik de vlag al snel omhoog gaan. Toch is er dan wel even twijfel, want je weet dat ze zo'n situatie altijd nog gaan bekijken. Gelukkig werd de goal afgekeurd en zijn wij 2020 goed begonnen. Ik denk dat iedereen in Emmen dolblij is."

