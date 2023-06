Wethouder Egbert van Dijk kandidaat-gedeputeerde voor BBB

De BoerBurgerBeweging (BBB) draagt Egbert van Dijk voor als kandidaat-gedeputeerde in het nieuwe Drentse provinciebestuur. De 53-jarige politicus uit Ruinen is momenteel nog wethouder in De Wolden, waar hij zich onder andere bezighoudt met financiën en sport.

Volgens BBB-fractieleider Gert-Jan Schuinder onderscheidt Van Dijk zich met 'zijn achtergrond, Drentse netwerk en verbindende aanpak', waarmee hij een 'waardevolle toevoeging' is aan het Drentse bestuur.

Ervaren in politiek en bedrijfsleven

Voor zijn bestuursperiode in De Wolden was Van Dijk onder meer wethouder in Meppel (2006-2010) en vervulde hij verschillende managementfuncties in het bedrijfsleven.

"Ik zie het als een prachtige kans om mij namens BBB in te zetten voor Drenthe", zegt Van Dijk over de kans gedeputeerde te worden. "Mijn ervaring bij de gemeente zet ik graag in voor het aanpakken van de uitdagende vragen die er op provinciaal niveau liggen en het betrekken van de Drentse inwoners daarbij."

Nieuw college van Gedeputeerde Staten

Momenteel onderhandelt de BBB nog met de PvdA, VVD en CDA over een nieuw provinciebestuur. Er is nog geen zicht op wanneer er een bestuursakkoord ligt en welk takenpakket Van Dijk en de andere gedeputeerden krijgen.

Schuinder liet eerder aan RTV Drenthe weten dat het nieuwe provinciebestuur gaat werken met vier gebiedsgedeputeerden. "Naast je taak als bijvoorbeeld gedeputeerde van landbouw of verkeer ben je ook gedeputeerde van Noord-, Zuid-, Oost- of West-Drenthe", verklaarde Schuinder.