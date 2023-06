Koning naar Kamp Schattenberg voor theaterstuk Moluks-Nederlandse geschiedenis

Koning Willem-Alexander brengt maandag 12 juni een bezoek aan Drenthe, wanneer hij de voorstelling East Side Story van Theater Aan de Andere Kant (ADAK) bijwoont. Het theaterstuk vertelt het verhaal van Molukkers die twintig jaar in voormalig Kamp Schattenberg in Westerbork woonden en daarna naar Bovensmilde zijn verhuisd.

De voorstelling leidt bezoekers van het woonoord via Hooghalen naar de Molukse wijk in Bovensmilde. De koning zal de eerste twee locaties van de voorstelling bezoeken.

Achtergrond van voorstelling

Na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen duizenden Molukse militairen met hun gezinnen naar Nederland. Velen van hen gingen ervan uit dat dit slechts tijdelijk zou zijn. Bij aankomst werden ze ondergebracht in tientallen woonoorden. Omdat daarvan weinig over is gebleven, is een deel van Schattenberg, op een weiland ernaast, opnieuw opgebouwd.