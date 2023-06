Poedel Sibo laat mensen met dementie opleven in Borger

"Kom, gaat je even met mij mee wandelen?", vraagt GZ-psycholoog Susanne Schoemans aan meneer Blaak. Hij woont op locatie De Herik van Icare in Borger, waar mensen met dementie wonen.

Schoemans werkt op locaties De Herik en De Boerderij in Borger. Maar sinds twee jaar is contacthond Sibo haar vaste collega. De koningspoedel wordt ingezet bij de bewoners in Borger met dementie.

Aai over z'n bol

"Ja, wat moet ik dan aandoen?", vraagt Blaak aan Schoemans. Na kort beraad, wordt besloten om de jas thuis te laten. Sibo legt ondertussen zijn hoofd in de schoot van meneer Blaak en krijgt een flinke aai over zijn bol. Blaak had vroeger zelf een windhond en praat er honderduit over.

Schoemans kwam op het idee van een contacthond na een artikel dat ze in een ledenblad las. Ze nam contact op met het management van Icare en zo geschiedde. "Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij het belangrijk vinden om te kijken wat we kunnen toevoegen aan het welzijn van onze bewoners. Ook gezien de toenemende complexiteit van zorg bij mensen met dementie en onbegrepen gedrag. Een van de opties was een proef met een contacthond", zegt locatiemanager Wim Sjoers.

Contacthonden kunnen van enorme waarde zijn voor mensen met dementie. Ze zorgen voor blije momenten, verleiden mensen tot bewegen of doorbreken van dwaalgedrag en verdriet. Ook kan een contacthond een rol spelen bij het leren doorgronden en signaleren van onbegrepen gedrag.

'Continu een puzzel'

Schoemans volgt samen met Sibo een intensieve opleiding bij stichting Blijf, die de contacthonden selecteert en plaatst bij de zorgprofessionals. Mentor-instructeur Twanneke Hertsenberg kijkt regelmatig over de schouder van Schoemans mee. Gedurende de opleiding leren hond en zorgprofessional elkaar door en door kennen. "We hebben nu dertig zorgduo's verspreid over heel Nederland aan het werk. We kijken tijdens de opleiding mee op de werkvloer, er zijn lesdagen en we sluiten het traject af met een praktijkexamen."

"Dat doen we, naast dat we goede zorg willen verlenen, ook omdat we het welzijn van de honden belangrijk vinden", vervolgt Hertsenberg. "De ene inzet is voor de hond intensiever dan de andere. Dat is lastig uit te leggen. Een hond is veel fijngevoeliger dan een mens en vangt veel prikkels en signalen op. Dus dat is continu een puzzel. Maar dat maakt het wel erg mooi."