Nieuwe presentator Erwin Nyhoff kijkt uit naar zesde editie Blues Festival Grolloo

Hoofdacts er nu wél bij

De presentatie is dus geregeld, maar de organisatie van het festival zal vooral hopen dat de grote publiekstrekkers dit jaar wél komen. Vorig jaar annuleerde de Amerikaan John Fogerty zijn gehele Europese tour vanwege de oorlog in Oekraïne en kwam dus ook niet naar Grolloo. Tot overmaat van ramp zegde hoofdact Beth Hart op het laatste moment af vanwege gezondheidsklachten.

Zowel Hart als Fogerty reist deze week af naar Grolloo, in de herkansing voor de gemiste optredens van afgelopen editie. Nyhoff kan vooral niet wachten om de voormalig voorman van Credence Clearwater Revival aan te kondigen. "Het is mijn grootste held van dit podium, hij is een van mijn belangrijkste invloeden. Dat ik díé mag aankondigen is echt bizar."