Drenten hebben nauwelijks last van winterdip

In Drenthe hebben maar weinig inwoners last van een winterdip. Bijna 80 procent van de Drenten heeft geen last van de donkere dagen van de winter en de herfst. Dat blijkt uit een steekproef van Kieskompas en Local Focus onder 7.200 Nederlanders.

Om precies te zijn heeft 78,3 procent van de Drentse deelnemers aan het onderzoek aangegeven geen last te hebben van een winterdip. Dat is op Noord-Brabant na het beste van Nederland. Gemiddeld genomen heeft een kwart van de Nederlanders tijdens de winter last van bijvoorbeeld minder energie of een grotere behoefte aan eten.

Vrouwen dipgevoeliger dan mannen

De mensen in Drenthe die zeggen wél een winterdip te ervaren, klagen vooral over een gebrek aan energie en futloosheid. Ook heeft een deel van die mensen - tussen de 20 en 33 procent - sombere of neerslachtige gevoelen, minder behoefte aan sociale contacten en meer zin in eten. Vrouwen lijken gevoeliger voor een winterdip dan mannen. Landelijk gezien zegt 30 procent van de vrouwen een winters dipje te hebben tegenover 22 procent van de mannelijke deelnemers aan het onderzoek.

Een winterdip is overigens geen erkende psychische aandoening en wordt vooral in de volksmond gebruikt om gevoelens van somberheid en energiegebrek in de winter aan te duiden. Heeft iemand meerdere jaren achter elkaar ongeveer dezelfde klachten tijdens de winter en functioneert diegene daardoor aanmerkelijk minder goed, dan kan er sprake zijn van een winterdepressie. Dat is wél een erkende aandoening, al komt het niet zo heel vaak voor. In het Universitair Centrum Psychologie (UCP) van het UMCG kun je behandeld worden met lichttherapie om van die klachten af te komen.

Te nuchter? In Groningen niet

De bestandheid van Drenten tegen de winterdip is geen kenmerk van de beroemde Noordelijke nuchterheid. In Groningen heeft 28,2 procent van de mensen last van de donkere seizoenen. Dat is bijna het hoogste van heel Nederland. Alleen in Zeeland worden nog meer mensen somber van de herfst en de winter. In Friesland lopen ze gelijk met het landelijk gemiddelde: een kwart van de Friezen klaagt over een winterdip.



Blauwe Maandag is commercieel

Deskundigen zijn kritisch over het bestaan van de winterdip. Zoals Aart-Jan Beekman, hoofd psychiatrie bij het VUMC. Een aantal jaar geleden sprak hij op Radio 1 en bij de NOS over de herfstblues of winterdip. Daar vertelt hij ook over het fenomeen 'Blauwe Maandag', dat op de derde maandag van januari valt en wat de meest deprimerende dag van het jaar zou zijn. "Blue Monday is bedacht door reisbureaus die ook buiten het hoogseizoen mooie reizen willen verkopen. Wat dat betreft is een dip in de wintermaanden een beetje mode."

Zelf kun je volgens Beekman veel doen om je wat vrolijker te voelen als het vroeg donker is en laat licht wordt. Een ochtendwandeling in het eerste licht van de dag maken helpt volgens hem al heel wat. "Veel bewegen, dus ook de fiets nemen of wandelen, in plaats van binnen te zitten of met de auto naar het werk rijden." En wat als je in het donker naar en van je werk moet? Een paar keer per week een uur buiten lopen is volgens Beekman al erg goed voor je. "En al helemaal op dagen dat de zon schijnt."