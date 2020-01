Franse para krijgt 75 jaar na overlijden gedenksteen bij Gieten

Een werkgroep onder leiding van Klamer Bos heeft zich hard gemaakt voor de steen en wat geld losgekregen bij de gemeente Aa en Hunze. De steen wordt geplaatst langs de Verlengde Grensweg tussen Gieten en Gasselte, vlak bbij de plek waar Heckmann is omgekomen. "We moeten niet vergeten dat deze jongen is gesneuveld voor onze vrijheid. Het is een van de laatste parachutisten die nog geen monument had. Wij hebben dat op ons genomen naar aanleiding van het onderzoek van Bert Staats", aldus Bos.

Gezien door kinderen

Heckmann en de andere manschappen zouden oorspronkelijk landen tussen Rolde en Borger, maar kwamen een stuk noordelijker terecht. Ze overnachtten in het Zwanenmeerbos, waar ze in de ochtend werden gezien door een paar kinderen. "Dat is misschien hun pech geweest. Vooral van Heckmann, want de soldaten die aan het werk waren bij Udema, werden geattendeerd en gingen erachteraan. Toen is er een schermutseling geweest en is Heckmann doodgeschoten", aldus Bos.

Begraven in Gasselternijveen

De jonge soldaat werd met paard en wagen naar Gasselternijveen gebracht en daar begraven. "Jaren later is daar een onderzoek geweest en is hij vervoerd naar zijn geboorteplaats Pont-à-Mousson in Frankrijk", aldus amateurhistoricus Bert Staats.

Ik denk dat deze jongen het wel heeft verdiend. Het is een heldhaftige jongen. Ga d'r maar aan staan. Je bent 17 jaar. Je springt uit een vliegtuig, midden in de nacht, en je weet niet waar je bent. Bert Staats, amateurhistoricus

Gedenksteen

Een gedenksteen voor Heckmann is inmiddels gemaakt en wordt op 10 april 2020, precies 75 jaar naar zijn overlijden, onthuld. "Daar zal ook een delegatie uit Frankrijk bij zijn. In ieder geval twee nazaten met partners", zegt een trotse Bos.

Amateurhistoricus Bert Staats en leden van de werkgroep op de plek waar de gedenksteen komt te liggen (foto: RTV Drenthe)

De gedenksteen wordt naar de steenhouwer gebracht (foto: RTV Drenthe)