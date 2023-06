Van kletsnat naar kurkdroog: 'Er is niet veel nodig, maar er valt geen drup'

Water vasthouden

Het waterschap roeit met de riemen die ze heeft, bestaande uit gemalen, inlaten en stuwen die het water beheren. Drents-Overijsselse Delta is verdeeld in tweeduizend van dit soort gebiedjes waarvan het waterpeil wordt gestuurd door een van deze waterwerken. "We kijken naar het streefpeil. Is dat 1 meter boven NAP, maar ligt actuele stand daar iets onder, dan proberen we er water naartoe te krijgen."

De alarmbel wordt bij het waterschap nog niet geluid. "Maar we zijn ons aan het voorbereiden, net als elk jaar. Het uitgangspunt was dit jaar niet heel slecht, maar als er vanaf nu nog twee maanden geen spat regen valt, zitten we daarna in een uitzonderlijke droogtesituatie."

Het neerslagtekort van nu houdt zelfs gelijke tred met 2018, toen het droogtecijfer tot grote hoogte steeg, in de richting van recordjaar 1976. De eerste waarschuwing is daarmee al afgegeven, al blijven drastische maatregelen waarschijnlijk nog uit.

Maatregelen