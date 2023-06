Fataal treinongeluk in Emmen laat sporen na: 'Enorm verdrietig dat Roy er niet meer is'

Het fatale ongeluk waarbij de 17-jarige Roy van Mil uit Emmen gistermiddag om het leven kwam na een aanrijding met een trein, heeft er flink ingehakt bij vrienden, familie en zijn sociale kring. Hulpverlening mocht niet meer baten voor de jongen die op dat moment als pizzabezorger aan het werk was.

Woordvoerder Thijs Damstra van de politie spreekt van een noodlottig ongeval. "De slagbomen waren al naar beneden op het moment van het ongeluk. Veel mensen zijn getuigen van het ongeval, voor hen is slachtofferhulp beschikbaar."

Na het fatale ongeluk kwamen er al snel mensen samen bij de spoorwegovergang aan de Kerkhoflaan in Emmen, onder wie vrienden en medewerkers van New York Pizza in Emmen, waar het 17-jarige slachtoffer werkzaam was. Zij zochten steun bij elkaar. Ook klasgenoten van Van Mil op het Drenthe College en clubgenoten van SJO FC Meerdijk, waar hij voetbalde, brachten al een bezoek aan de plek van het ongeval en legden er bloemen neer.

'Erover praten'

Inus Jeuring, voorzitter van SJO FC Meerdijk, laat een dag na de vreselijke gebeurtenis weten dat in de kantine van SC Angelslo een ruimte is ingericht ter nagedachtenis aan hun omgekomen clubgenoot. "Iedereen die wil kan een boodschap achterlaten, maar we willen iedereen die hem kende vooral de gelegenheid bieden om elkaar op te zoeken en erover te praten", legt Jeuring uit.

De voorzitter is er vanavond ook bij als de kantine van SC Angelslo om 18.00 uur de deuren opent om stil te staan bij het overlijden van de 17-jarige doelman, die aardig kon keepen. "Hij was dusdanig getalenteerd dat we er al over hadden gesproken om hem volgend seizoen te laten doorstromen naar de senioren", gaat Jeuring verder. "Maar over het sportieve gedeelte hoeven we het nu niet meer te hebben. Het is enorm verdrietig dat Roy er niet meer is."

Medeleven

Toen Jeuring het nieuws gisteren kreeg te horen, probeerde hij meteen de leiding van het team waarin Van Mil voetbalde te pakken te krijgen. Toen dat gelukt was, had het nieuws zich al verspreid. "Vlak na het ongeluk hadden bekenden van hem zich al bij de spoorwegovergang verzameld en ook door social media gaat dat snel. Bovendien kennen de jongens uit het team elkaar goed, dus iedereen was al vrij rap op de hoogte van wat er gebeurd was."

De voorzitter van SJO FC Meerdijk leeft mee met de nabestaanden en vooral de ouders. "Je kunt het nu overal over gaan hebben, maar het is niet te bevatten wat er door je heen gaat als je een kind verliest. Ons medeleven gaat dan ook uit naar hen."